Migranti Albania, in 4 rispediti in Italia. Opposizione all'attacco (Di giovedì 17 ottobre 2024) E 4 dei 16 Migranti arrivati in Albania sono di nuovo in viaggio, stavolta in senso opposto, cioè verso l'Italia. Non avevano i requisiti per restare nelle strutture albanesi. E l'Opposizione va all'attacco. Servizio di Luigi Ferriauolo

