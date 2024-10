Marinoni: “Il numero chiuso a Medicina resta, con 25mila posti occhio al surplus di medici” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Bisogna fare chiarezza: il numero chiuso a medicina resta. Contrariamente a quanto è stato detto da più parti, non è stato abolito, ma aumentato. Ora i posti disponibili sono 25mila e servono per rispondere al problema della carenza dei medici, ma se i nuovi ingressi rimanessero tali si correrebbe il rischio opposto, cioè si genererebbe un enorme sovrappiù di camici bianchi”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, commenta le ultime notizie relative alla sanità in Italia. Nella giornata di mercoledì 16 ottobre è arrivato il via libera dalla 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e medicina veterinaria varando lo stop ai test d’ingresso. Bergamonews.it - Marinoni: “Il numero chiuso a Medicina resta, con 25mila posti occhio al surplus di medici” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Bisogna fare chiarezza: il. Contrariamente a quanto è stato detto da più parti, non è stato abolito, ma aumentato. Ora idisponibili sonoe servono per rispondere al problema della carenza dei, ma se i nuovi ingressi rimanessero tali si correrebbe il rischio opposto, cioè si genererebbe un enorme sovrappiù di camici bianchi”. Così il dottor Guido, presidente dell’Ordine deidi Bergamo, commenta le ultime notizie relative alla sanità in Italia. Nella giornata di mercoledì 16 ottobre è arrivato il via libera dalla 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea ine Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria eveterinaria varando lo stop ai test d’ingresso.

