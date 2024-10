Manutenzione case popolari, ok del Campidoglio agli interventi degli inquilini. Rimborsi fino a 15mila euro (Di giovedì 17 ottobre 2024) A sette mesi dall'ufficializzazione, è stata approvata in consiglio capitolino una delibera che permette agli inquilini Erp di intervenire nella ristrutturazione degli alloggi, anche appena assegnati, vedendosi riconosciuto un rimborso tramite riduzione del canone. L'autoriparazione degli Romatoday.it - Manutenzione case popolari, ok del Campidoglio agli interventi degli inquilini. Rimborsi fino a 15mila euro Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A sette mesi dall'ufficializzazione, è stata approvata in consiglio capitolino una delibera che permetteErp di intervenire nella ristrutturazionealloggi, anche appena assegnati, vedendosi riconosciuto un rimborso tramite riduzione del canone. L'autoriparazione

