Manomette il braccialetto elettronico ed esce a comprare alcol e droga, arrestato 35enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoE' evaso dai domiciliari Manomettendo il braccialetto elettronico, per andare a comprare alcol e droga. Si è conclusa questa mattina la fuga di un 35enne tarantino arrestato lo scorso agosto per minaccia e atti persecutori nei confronti della ex compagna. L'uomo era ai domiciliari e da settembre gli era stata applicata la misura del braccialetto elettronico. Nel pomeriggio di ieri l'uomo avrebbe manomesso il dispositivo uscendo di casa. L'allarme arrivato in questura ha fatto immediatamente scattare le ricerche, ma dell'uomo non vi erano tracce, fino a questa mattina quando con un sinergico impegno tra sala operativa e le volanti sul territorio, il 35enne è stato braccato e condotto in carcere.L'articolo Manomette il braccialetto elettronico ed esce a comprare alcol e droga, arrestato 35enne proviene da Tarantini Time Quotidiano.

