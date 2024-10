Maltempo in Liguria: chiuso il casello di Recco sull’autostrada A12 per allagamenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti forti piogge nel centro-levante della Liguria hanno causato significativi disagi alla viabilità, in particolare lungo l’autostrada A12 Genova-Sestri Levante. A seguito di allagamenti sulla viabilità ordinaria, è stata disposta la chiusura temporanea del casello di Recco, tanto per l’entrata quanto per l’uscita, creando inconvenienti notevoli per gli automobilisti. La situazione è stata comunicata ufficialmente da Autostrade per l’Italia, che ha anche avvisato della formazione di code e rallentamenti su vari tratti dell’autostrada a causa delle intense precipitazioni. allagamenti e chiusure sulla A12 La chiusura del casello di Recco è stata determinata dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno portato a ingenti allagamenti sulla viabilità ordinaria nella zona. Gaeta.it - Maltempo in Liguria: chiuso il casello di Recco sull’autostrada A12 per allagamenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti forti piogge nel centro-levante dellahanno causato significativi disagi alla viabilità, in particolare lungo l’autostrada A12 Genova-Sestri Levante. A seguito disulla viabilità ordinaria, è stata disposta la chiusura temporanea deldi, tanto per l’entrata quanto per l’uscita, creando inconvenienti notevoli per gli automobilisti. La situazione è stata comunicata ufficialmente da Autostrade per l’Italia, che ha anche avvisato della formazione di code e rallentamenti su vari tratti dell’autostrada a causa delle intense precipitazioni.e chiusure sulla A12 La chiusura deldiè stata determinata dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno portato a ingentisulla viabilità ordinaria nella zona.

