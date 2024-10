Mafia, gli studenti assistono alla sentenza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Liceo Formiggini torna ‘vittorioso’ dal viaggio d’istruzione a Palermo. Una trentina di studenti liceali, accompagnati da una folta schiera di docenti nonché dalla dirigente Christine Cavallari, ha fatto tappa nel capoluogo siciliano, per una tre-giorni volta alla sensibilizzazione sull’antiMafia. Periodo perfetto, come si suol dire, poiché proprio il 7 ottobre, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, la Corte di Assise si è espressa sull’omicidio di Nino Agostino: l’agente di polizia barbaramente ucciso, insieme alla moglie incinta Ida Castelluccio, il 5 Agosto del 1989 a Villagrazia di Carini. Un delitto orchestrato dalla criminalità organizzata, rimasto impunito per trentadue lunghi anni. Anni che Vincenzo Agostino, padre di Nino, ha passato ricercando verità e giustizia, rifiutando di tagliarsi quella barba canuta che l’ha contraddistinto per tanto tempo. Ilrestodelcarlino.it - Mafia, gli studenti assistono alla sentenza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Liceo Formiggini torna ‘vittorioso’ dal viaggio d’istruzione a Palermo. Una trentina diliceali, accompagnati da una folta schiera di docenti nonché ddirigente Christine Cavri, ha fatto tappa nel capoluogo siciliano, per una tre-giorni voltasensibilizzazione sull’anti. Periodo perfetto, come si suol dire, poiché proprio il 7 ottobre, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, la Corte di Assise si è espressa sull’omicidio di Nino Agostino: l’agente di polizia barbaramente ucciso, insiememoglie incinta Ida Castelluccio, il 5 Agosto del 1989 a Villagrazia di Carini. Un delitto orchestrato dcriminalità organizzata, rimasto impunito per trentadue lunghi anni. Anni che Vincenzo Agostino, padre di Nino, ha passato ricercando verità e giustizia, rifiutando di tagliarsi quella barba canuta che l’ha contraddistinto per tanto tempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mafia : Nando Dalla Chiesa - ‘a Palermo con i miei studenti - nuovi racconti per l’antimafia’ - E bisogna saperlo orientare, nel modo migliore, con i propri comportamenti”, aggiunge il docente. La storia passa dai posti dove hanno vissuto i nostri martiri, Falcone, Borsellino e tutti gli altri. E la mafia si è articolata in varie fasi, anche questo è importante non dimenticare, per cogliere le evoluzioni del fenomeno: dalla strage di Portella della Ginestra all?assassinio dei giudici, alle ... (Calcioweb.eu)

Mafia : Nando Dalla Chiesa - 'a Palermo con i miei studenti - nuovi racconti per l'antimafia' - E spiega: "Non bisogna dimenticare che Palermo è stata capitale di mafia: se in Italia è esistito uno Stato parallelo, a volte intrecciato con quello ufficiale, la sua capitale è stata Palermo. Questo ho imparato, c'è un flusso nella storia. Ecco, io mi sento un testimone di quella storia, e continuo a raccontarla ai miei studenti". (Liberoquotidiano.it)