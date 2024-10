Lotta agli spioni, Crosetto lancia l'Arma Cyber: “Così fermiamo gli attacchi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il piano del ministro Guido Crosetto per difendersi da spioni e pirati del web. L'esponente del governo Meloni, in una lettera inviata agli organizzatori del convegno “Nis2&Sistema Italia”, organizzato dal senatore Costanzo Della Porta con il supporto di Pilat&Partners e tenutosi presso la Sala Zuccari del Senato, sottolinea come la capacità di operare con successo nel Cyberspazio sia una priorità strategica per la nostra sicurezza nazionale: «Le nuove tecnologie ci offrono opportunità immense, ma allo stesso tempo ci espongono a minacce sconosciute, che dobbiamo essere pronti a identificare, controllare e contrastare». L'impegno di Palazzo Chigi è garantire la protezione di quelle infrastrutture critiche, nonché la resilienza nazionale di fronte alle crescenti minacce informatiche. Iltempo.it - Lotta agli spioni, Crosetto lancia l'Arma Cyber: “Così fermiamo gli attacchi” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il piano del ministro Guidoper difendersi dae pirati del web. L'esponente del governo Meloni, in una lettera inviataorganizzatori del convegno “Nis2&Sistema Italia”, organizzato dal senatore Costanzo Della Porta con il supporto di Pilat&Partners e tenutosi presso la Sala Zuccari del Senato, sottolinea come la capacità di operare con successo nelspazio sia una priorità strategica per la nostra sicurezza nazionale: «Le nuove tecnologie ci offrono opportunità immense, ma allo stesso tempo ci espongono a minacce sconosciute, che dobbiamo essere pronti a identificare, controllare e contrastare». L'impegno di Palazzo Chigi è garantire la protezione di quelle infrastrutture critiche, nonché la resilienza nazionale di fronte alle crescenti minacce informatiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

2022 - Draghi traballa e parte lo spioni-gate : Crosetto finisce nel mirino di Striano - Si legge nelle carte: «Dalla analisi dei file di log è emerso, infatti, che Striano aveva effettuato tutta una serie di accessi in date antecedenti all'uscita del predetto articolo». . Striano & Co si erano mossi in quelle settimane in cui il clima politico si era arroventato, dopo che Giuseppe Conte aveva aperto la crisi e poneva veti sul governo di larghe intese. (Iltempo.it)