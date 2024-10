L'omicidio di Lorena Quaranta, al processo bis chiesti 24 anni per De Pace (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è riaperto a Reggio Calabria il processo per la morte di Lorena Quaranta, la ragazza uccisa nel marzo 2020 a Furci Siculo. La Procura ha chiesto 24 anni di carcere per il fidanzato Antonio De Pace, unico imputato per il delitto, davanti alla corte d'assise d'appello in cui è stata celebrata Messinatoday.it - L'omicidio di Lorena Quaranta, al processo bis chiesti 24 anni per De Pace Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è riaperto a Reggio Calabria ilper la morte di, la ragazza uccisa nel marzo 2020 a Furci Siculo. La Procura ha chiesto 24di carcere per il fidanzato Antonio De, unico imputato per il delitto, davanti alla corte d'assise d'appello in cui è stata celebrata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Processo De Pace : chiesta una pena di 24 anni per l’omicidio di Lorena Quaranta - La decisione della Corte non solo avrà ripercussioni immediate sulle vite degli individui coinvolti, ma potrebbe anche stabilire un precedente significativo per futuri casi di omicidio che coinvolgono dinamiche relazionali complesse. La Suprema Corte ha specificato che l’annullamento riguardava unicamente il rifiuto delle attenuanti generiche, lasciando intatta la responsabilità penale ... (Gaeta.it)

Da Giulia Cecchettin a Lorena Quaranta : i femminicidi e il complesso d’inferiorità maschile - Sicuramente va in parallelo con l’evoluzione sociale, dei costumi. “Questo atteggiamento maschile fa parte degli impliciti, potremmo chiamarli cripto-tipi. L’analisi è di Anna Lorenzetti, docente all’università di Bergamo e membro dell’Osservatorio del ministero della Giustizia sulla violenza di genere. (Quotidiano.net)

“Escludere le attenuanti per il reato di femminicidio” : la proposta bipartisan alla marcia silenziosa per Lorena Quaranta - Alla manifestazione, organizzata dal centro antiviolenza “Al tuo fianco” e sostenuta anche dall’amministrazione di Furci, guidata dal leghista Matteo Francilia, hanno preso parte pure Enzo e Cinzia Quaranta, genitori di Lorena. È la proposta lanciata dal palco di Furci, in provincia di Messina, dai parlamentari di destra e sinistra presenti alla marcia contro la pronuncia della Cassazione. (Ilfattoquotidiano.it)