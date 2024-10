LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-5, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo serve per restare nel match (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Non passa il rovescio in uscita dal servizio del balcanico. 30-0 Esagera stavolta Sinner con il dritto inside out. 15-0 ACE esterno del serbo. 6-5 Game Sinner. Scappa via il rovescio difensivo di Djokovic, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per restare nel match. 40-30 Angolo incredibile con il rovescio incrociato trovato dal numero uno ATP. 30-30 Prima vincente provvidenziale di Jannik. 15.30 Perfetto il dritto lungolinea in contropiede dell’altoatesino. 0-30 A metà rete il dritto dal centro dell’azzurro. 0-15 Quinto doppio fallo di Sinner, una rarità . 5-5 Game Djokovic. Servizio e dritto a bersaglio per il serbo, che non molla. 40-30 E’ lunga la risposta di dritto dell’altoatesino. 30-30 Servizio vincente del balcanico. 15-30 Attacco in controtempo di Djokovic che copre benissimo la rete. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-5, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo serve per restare nel match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Non passa il rovescio in uscita dal servizio del balcanico. 30-0 Esagera stavoltacon il dritto inside out. 15-0 ACE esterno del. 6-5 Game. Scappa via il rovescio difensivo di, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente pernel. 40-30 Angolo incredibile con il rovescio incrociato trovato dal numero uno ATP. 30-30 Prima vincente provvidenziale di Jannik. 15.30 Perfetto il dritto lungolinea in contropiede dell’altoatesino. 0-30 A metà rete il dritto dal centro dell’azzurro. 0-15 Quinto doppio fallo di, una rarità . 5-5 Game. Servizio e dritto a bersaglio per il, che non molla. 40-30 E’ lunga la risposta di dritto dell’altoatesino. 30-30 Servizio vincente del balcanico. 15-30 Attacco in controtempo diche copre benissimo la rete.

LIVE – Sinner-Djokovic 6-2 5-4 - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE SINNER-DJOKOVIC IN TV MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-DJOKOVIC 6-2 5-4 SECONDO SET – Con l’ace: 5-4 SECONDO SET – A rete a prendersi il punto con la volée alta Jannik, 40-30 SECONDO SET – Super accelerazione di Sinner col dritto inside out in uscita dal servizio, 30 pari SECONDO SET – Stecca Jannik, ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 4-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : fasi decisive del secondo set - Il 24 volte vincitore Slam è reduce da tre sconfitte consecutive contro Sinner, ma conduce nei precedenti per 5-4. Buon divertimento e buon tennis a tutti! . 15-30 Regalo di Djokovic, che spedisce in rete il rovescio in manovra. Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dal dritto diagonale stellare del serbo. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 1-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : arriva la reazione del serbo - Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic. 0-15 Braccio di ferro sulla diagonale del dritto vinto dall’altoatesino. 15-15 E primo ACE di Sinner. Servizio e rovescio incrociato vincente del numero uno del mondo. (Oasport.it)