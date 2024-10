Liam Payne, ex star dei One Direction, muore tragicamente dopo una caduta da un hotel in Argentina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, i media internazionali hanno riportato una notizia sconvolgente: Liam Payne, noto ex membro della celebre boy band One Direction, è deceduto a causa di una caduta da un balcone di un hotel situato in Argentina. La notizia ha scatenato un’ondata di tristezza tra i fan e in tutto il panorama musicale, con molti che si sono affrettati a rendere omaggio all’artista scomparso. Questo tragico evento ha scosso non solo il suo seguito, ma anche il mondo della musica dove Liam aveva lasciato un segno indelebile. Il tragico incidente e le prime notizie Liam Payne era in Argentina per una serie di eventi promozionali legati alla sua carriera musicale da solista. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta è avvenuta intorno alle prime ore del mattino, quando Payne si trovava al secondo piano della struttura. Gaeta.it - Liam Payne, ex star dei One Direction, muore tragicamente dopo una caduta da un hotel in Argentina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, i media internazionali hanno riportato una notizia sconvolgente:, noto ex membro della celebre boy band One, è deceduto a causa di unada un balcone di unsituato in. La notizia ha scatenato un’ondata di tristezza tra i fan e in tutto il panorama musicale, con molti che si sono affrettati a rendere omaggio all’artista scomparso. Questo tragico evento ha scosso non solo il suo seguito, ma anche il mondo della musica doveaveva lasciato un segno indelebile. Il tragico incidente e le prime notizieera inper una serie di eventi promozionali legati alla sua carriera musicale da solista. Secondo le prime ricostruzioni, laè avvenuta intorno alle prime ore del mattino, quandosi trovava al secondo piano della struttura.

