Liam Payne causa morte: la "droga, la tv in frantumi, la stanza distrutta", le accuse della ex fidanzata

Il cantante degli One Direction è stato trovato morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel in Argentina Gli inquirenti hanno avviato le indagini per scoprire la causa morte di Liam Payne, l'ex membro degli One Direction precipitato dal terzo piano dell'hotel in cui soggiornava a Bue

Liam Payne - la chiamata al 911 poco prima della morte dell’ex One Direction - . Quando i soccorsi sono arrivati Liam Payne era già morto. La voce del manager si è fatta più ansiosa man mano che la chiamata proseguiva, chiedendo con urgenza un intervento del servizio medico di emergenza (SAME) e della polizia segnalando che la stanza del cantante 31enne aveva un balcone. “Sta distruggendo tutta la stanza, sono preoccupato che possa fare qualcosa di pericoloso che metta a ... (Lapresse.it)

La polvere bianca - la tv in frantumi - la stanza d’albergo distrutta : come è morto Liam Payne degli One Direction - Aveva un figlio di nome Bear: la madre è Cheryl Ann Tweedy, cantante e personaggio televisivo britannico. L’anno scorso in un video su YouTube aveva annunciato di aver smesso di bere e ringraziato i suoi sostenitori per essergli stati vicino nei momenti difficili. Il suo corpo si trovava nel patio interno dell’hotel. (Open.online)

Liam Payne - ex cantante degli One Direction - è stato trovato morto a Buenos Aires - Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o siano coinvolte altre persone. Dopo lo scioglimento della band nel 2016, Liam ha intrapreso una carriera solista, pubblicando singoli come Strip That Down e collaborando con vari artisti. Payne ha riportato lesioni gravissime e per lui non c’era nulla da fare, inutili anche i tentativi ... (Open.online)