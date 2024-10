L'ex One Direction era apparso sereno in un video su Snapchat mentre faceva colazione con la fidanzata. Di lì a poche ore, la tragedia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo della musica è sotto shock per la tragica scomparsa di Liam Payne, ex membro degli One Direction. Il cantante britannico è deceduto dopo una caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires. Una notizia tremenda, che ha lasciato attoniti tutti i fan del 31enne cantante inglese. Anche perché, poche ore prima della morte, Payne era apparso sereno in un video insieme alla compagna. One Direction story in 23 scatti guarda le foto L’ultimo video di Liam Payne Solo un’ora prima della tragedia, Payne aveva condiviso un video sul suo profilo Snapchat. Iodonna.it - L'ex One Direction era apparso sereno in un video su Snapchat mentre faceva colazione con la fidanzata. Di lì a poche ore, la tragedia Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo della musica è sotto shock per la tragica scomparsa di Liam Payne, ex membro degli One. Il cantante britannico è deceduto dopo una caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires. Una notizia tremenda, che ha lasciato attoniti tutti i fan del 31enne cantante inglese. Anche perché,ore prima della morte, Payne erain uninsieme alla compagna. Onestory in 23 scatti guarda le foto L’ultimodi Liam Payne Solo un’ora prima della, Payne aveva condiviso unsul suo profilo

Musica, è morto Liam Payne, ex componente degli One Direction - È morto Liam Payne, ex componente degli One Direction, una delle più famose boy band. Payne, 31 anni, è deceduto a causa di una caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a B ... (mondopalermo.it)

Addio Liam Payne: gli ultimi momenti dell'ex star degli One Direction - La scomparsa di Liam Payne giunge come un pugno allo stomaco per i milioni di fan degli One Direction.Poche ore prima della sua tragica morte, il cantante aveva postato alcuni video su Snapchat in com ... (msn.com)