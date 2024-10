Lanazione.it - Laboratorio creativo per bambini dedicato ad Halloween al Museo della Fraternita

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sabato 26 ottobre tornano i laboratori creativi peraldei Laici. Da molti anni ildei Laici propone un’ampia offerta didattica non solo per le scuole ma anche per coinvolgere ie le loro famiglie con laboratori manuali e creativi, ogni volta dedicati ad uno specifico periodo dell’anno. Ci prepariamo alla festa più spaventosa dell’anno con une manuale ideato per idai 5 ai 10 anni. In occasione dell’avvicinarsi direalizzeranno tante creazioni spaventose sempre partendo da materiali di riciclo e utilizzando colori, i più svariati materiali e tanta fantasia. Ilsi terrà come sempre al nostrodalle ore 15:00 alle ore 17:30. Il costo è di 12 € a bambino.