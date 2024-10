La Valanga azzurra di Cotelli diventa un film (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sondrio, 17 ottobre 2024 – “Con la sua personalità straripante, se Mario fosse vivo, sarebbe venuto fuori un film tutto diverso”. Mario è Mario Cotelli , il c.t. della Valanga azzurra, deus ex machina con Oreste Peccedi di cinque Coppe del Mondo e dodici medaglie tra Olimpiadi e Mondiali e ad affermare che con lui, venuto a mancare il 5 novembre 2019, il film sarebbe stato tutto diverso è proprio Giovanni Veronesi, regista del docufilm “La Valanga azzurra” che domani sarà presentato in anteprima alla 19ª Festa del Cinema di Roma e uscirà poi nelle sale il 21, 22 e 23 ottobre grazie a Fandango Distribuzione. L'epopea Esattamente 50 anni fa la storica abbuffata nello slalom gigante di Berchtesgaden (5 italiani ai primi 5 posti): fu allora che venne coniata l’espressione “La Valanga azzurra” tutt’ora simbolo di un dominio rimasto unico nella storia dello sci alpino italiano. Ilgiorno.it - La Valanga azzurra di Cotelli diventa un film Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sondrio, 17 ottobre 2024 – “Con la sua personalità straripante, se Mario fosse vivo, sarebbe venuto fuori untutto diverso”. Mario è Mario, il c.t. della, deus ex machina con Oreste Peccedi di cinque Coppe del Mondo e dodici medaglie tra Olimpiadi e Mondiali e ad affermare che con lui, venuto a mancare il 5 novembre 2019, ilsarebbe stato tutto diverso è proprio Giovanni Veronesi, regista del docu“La” che domani sarà presentato in anteprima alla 19ª Festa del Cinema di Roma e uscirà poi nelle sale il 21, 22 e 23 ottobre grazie a Fandango Distribuzione. L'epopea Esattamente 50 anni fa la storica abbuffata nello slalom gigante di Berchtesgaden (5 italiani ai primi 5 posti): fu allora che venne coniata l’espressione “La” tutt’ora simbolo di un dominio rimasto unico nella storia dello sci alpino italiano.

