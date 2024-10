La Cina tende la mano all’Ue sui dazi: Xi Jinping invita i tecnici a Pechino per nuovi negoziati (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tempo scorre. L’Unione Europea, dopo l’ok arrivato il 4 ottobre scorso con cui ha deciso di imporre dazi sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina, ha tempo fino al 30 dello stesso mese per ratificare la decisione. La Commissione europea, infatti, pubblicherà in Gazzetta il regolamento di esecuzione, rendendo così ufficiale il via libera. Ma Pechino, che intanto aveva risposto con tasse sui veicoli europei, sta provando nelle ultime ore a tendere la mano a Bruxelles. Il governo di Xi Jinping ha invitato il team tecnico dell’Ue a visitare la Cina « il prima possibile, per una nuova fase di consultazioni dirette». Una fabbrica di auto in Cina (Getty Images).Yadong: «Attendiamo risposta dall’Ue» Il portavoce del ministero del Commercio, He Yadong, ripreso da Ansa, nel suo briefing settimanale ha affermato: «Abbiamo messo a punto tutti i preparativi per la visita. Lettera43.it - La Cina tende la mano all’Ue sui dazi: Xi Jinping invita i tecnici a Pechino per nuovi negoziati Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tempo scorre. L’Unione Europea, dopo l’ok arrivato il 4 ottobre scorso con cui ha deciso di imporresui veicoli elettrici provenienti dalla, ha tempo fino al 30 dello stesso mese per ratificare la decisione. La Commissione europea, infatti, pubblicherà in Gazzetta il regolamento di esecuzione, rendendo così ufficiale il via libera. Ma, che intanto aveva risposto con tasse sui veicoli europei, sta provando nelle ultime ore are laa Bruxelles. Il governo di Xihato il team tecnico dell’Ue a visitare la« il prima possibile, per una nuova fase di consultazioni dirette». Una fabbrica di auto in(Getty Images).Yadong: «Attendiamo risposta d» Il portavoce del ministero del Commercio, He Yadong, ripreso da Ansa, nel suo briefing settimanale ha affermato: «Abbiamo messo a punto tutti i preparativi per la visita.

