Amica.it - La centella asiatica è capace (anche) di stimolare la sintesi di collagene

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È uno dei rimedi naturali utilizzati nella medicina tradizionale cinese e nell’Ayurveda: laè ben conosciuta dall’antichità per le sue proprietà cicatrizzanti, antiulcera, antiossidanti, antinfiammatorie, antiproliferative e antimicrobiche. Anti-age naturale, è un prezioso alleato nella riduzione della pressione sanguigna nelle vene e delle infiammazioni. E in cosmetica è particolarmente usata perché aumenta la produzione di: contrasta la perdita di elasticità, la formazione di rughe e smagliature. Antibatterico, è utile per pelle irritata, aiuta a prevenire gli inestetismi come eritemi e psoriasi. Ed è efficace nell’attenuare la sensazione di gambe ste pesanti. Si può trovare in creme e sieri, main olii ed estratti. Scoprite tutti i suoi benefici skincare nel video di Amica.