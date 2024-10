Calciomercato.it - Juventus, nuovo stop per Thiago Motta: non si allena in vista della Lazio | CM.IT

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua l’emergenza alla Continassa per la: il tecnicopotrebbe rinunciare a un’altra pedina per la sfida di campionato contro laPiove sul bagnato in casarischia di non avere un altro tassello inripresa del campionato e nello specifico per la sfida di sabato sera contro la(LaPresse) – Calciomercato.itIl J-Medical è pieno zeppo di infortunati, con l’tore bianconero in emergenza per le prossime sfide che vedranno impegnata la ‘Vecchia Signora’. Alle recenti indisponibilità rischia di aggiungersi anche Nicolò Fagioli, che come raccolto da Calciomercato.it non si stando nella seduta di questa mattina alla Continassa insieme al resto del gruppo agli ordini di