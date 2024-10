Calcionews24.com - Jayden Braaf: «Salernitana, possiamo fare meglio. Qui mi trovo benissimo e Martusciello ci fa giocare a calcio. Ho conosciuto Guardiola al City, è il migliore al mondo»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le parole di, attaccante della, sull’inizio di stagione della squadra campana in Serie B. Tutti i dettagli, 22 anni, è un attaccante esterno in forza alla. In Campania è arrivato in prestito dal Verona e nelle prime 8 giornate è andato a segno 2 volte. L’olandese si è raccontato