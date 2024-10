Istituti da ristrutturare. Cantieri in ritardo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lavori conclusi, in corso o quasi al via per 15 milioni di euro, un progetto complessivo che connette interventi e disegna edifici destinati alla didattica ma anche aperti alla cittadinanza, cronoprogrammi e tempistiche, rose ma anche spine. Al momento la più fastidiosa è al cantiere per la riqualificazione della palestra alla media di via De Amicis, dove i lavori da 400mila euro sono in stallo; a cavallo del termine presunto il completamento dell’opera è al 40%, "scatteranno le penali: ma bisogna, ed è la cosa più importante, ultimare l’opera. Il più velocemente possibile, e senza costi per la collettività ". Ilgiorno.it - Istituti da ristrutturare. Cantieri in ritardo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lavori conclusi, in corso o quasi al via per 15 milioni di euro, un progetto complessivo che connette interventi e disegna edifici destinati alla didattica ma anche aperti alla cittadinanza, cronoprogrammi e tempistiche, rose ma anche spine. Al momento la più fastidiosa è al cantiere per la riqualificazione della palestra alla media di via De Amicis, dove i lavori da 400mila euro sono in stallo; a cavallo del termine presunto il completamento dell’opera è al 40%, "scatteranno le penali: ma bisogna, ed è la cosa più importante, ultimare l’opera. Il più velocemente possibile, e senza costi per la collettività ".

