Intelligenza artificiale | gli scenari | Una sfida da raccogliere

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di Enrico Agnessi IMOLA (Bologna) "La visione che ha portato allo sviluppo del Tecnopolo di Bologna è quella che sta mettendo in campo l’Europa: non investire solo nelle infrastrutture di calcolo, ma anche sui servizi, sulla messa a disposizione dei dati e sulla creazione di sistemi aperti e gratuiti attraverso la condivisione dell’esperienza". Francesco Ubertini, ex rettore dell’Università di Bologna e attuale presidente del centro di calcolo Cineca, sottolinea la necessità di creare in futuro un "ecosistema aperto" perle sfide dell’. Lo fa nel corso di un evento a Imola dedicato all’impatto di questa nuova tecnologia sul tessuto economico produttivo del territorio e sulla qualità del lavoro e della vita.