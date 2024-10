Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Nessuna pressione". Il calciatore nerazzurro Hakan Calhanoglu è stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come testimone nell'Inchiesta 'Doppia Curva', che ha permesso di azzerare i direttivi delle curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali. Il nome del giocatore turco viene tirato in ballo, si legge nelle carte dell'Inchiesta coordinata dai pm L'articolo Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Nessuna pressione". Il calciatore nerazzurro Hakanè stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come testimone nell''Doppia', che ha permesso di azzerare i direttivi delle curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali. Il nome del giocatore turco viene tirato in ballo, si legge nelle carte dell'coordinata dai pm L'articolo: “Maici” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Hakan Calhanoglu ascoltato nell’inchiesta delle curve milanesi : ecco i dettagli emersi - La posizione di Calhanoglu, come testimone, potrebbe essere utilizzata come leva per stimolare ulteriori domande su quali misure stia adottando la società per prevenire collegamenti con elementi discutibili del tifo organizzato. È emerso che il calciatore non fosse a conoscenza della reale identità di Bellocco fino a quando non ha visto la sua fotografia in seguito alle notizie relative al suo ... (Gaeta.it)

Inchiesta ultras - Calhanoglu ammette contatti con la curva : cosa rischia - In una telefonata tra Marco Ferdico, uno dei massimi esponenti del tifo organizzato nerazzurro, e Marco Materazzi, è uscito il nome dell’ex Milan per il caso dei biglietti della finale di Champions League contro il Manchester City. A livello penale, quindi, non ci sono rischi, ma il discorso cambia per quanto riguarda la giustizia sportiva. (Rompipallone.it)