Lanazione.it - In ottocento per l’Intrepida. La cicloturistica d’epoca riempie le strutture ricettive

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Evento sportivo, culturale, turistico e quindi dal risvolto interessante anche dal punto di vista economico. Tutto questo è "", che da oggi a domenica movimenta la vita quotidiana di una Anghiari sempre più calata nell’evento, al punto tale che potremmo definirla ben oltre la, che comunque rimane l’appuntamento clou. "Abbiamo vari contatti per le soluzioni di ricettività – precisano dall’organizzazione del Gruppo Sportivo Fratres Dynamis Bike – ma qui ad Anghiari è già tutto sold out e siccome vi sono persone che rimangono per due-tre giorni, anche lealberghiere e gli agriturismo del vicinato ne beneficiano; in fondo, di attrazioni non mancano sicuramente anche a Sansepolcro, a Monterchi e a Caprese Michelangelo".