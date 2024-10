Il nuovo Palazzetto dello Sport di Corviale: un progetto che riqualifica e unisce la comunità (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Palazzetto dello Sport di Corviale, dopo oltre 15 anni di attese e frustrazioni, comincia finalmente a prendere forma. Situato in un quartiere noto per il suo “Serpentone“, simbolo di difficoltà sociali e di degrado, questo ambizioso progetto promette di trasformare l’offerta Sportiva e culturale del territorio. Grazie a un investimento di 9,7 milioni di euro, il nuovo impianto si preannuncia un punto di riferimento per residenti e associazioni, contribuendo a restituire dignità e spazi di aggregazione nel quartiere. Un progetto polifunzionale e la sua importanza per Corviale La nuova infrastruttura Sportiva si estenderà su una superficie di 2.000 metri quadrati, con una capienza di 700 posti a sedere, accogliendo una varietà di attività Sportive, tra cui basket, pallavolo, ginnastica e arti marziali. Gaeta.it - Il nuovo Palazzetto dello Sport di Corviale: un progetto che riqualifica e unisce la comunità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildi, dopo oltre 15 anni di attese e frustrazioni, comincia finalmente a prendere forma. Situato in un quartiere noto per il suo “Serpentone“, simbolo di difficoltà sociali e di degrado, questo ambiziosopromette di trasformare l’offertaiva e culturale del territorio. Grazie a un investimento di 9,7 milioni di euro, ilimpianto si preannuncia un punto di riferimento per residenti e associazioni, contribuendo a restituire dignità e spazi di aggregazione nel quartiere. Unpolifunzionale e la sua importanza perLa nuova infrastrutturaiva si estenderà su una superficie di 2.000 metri quadrati, con una capienza di 700 posti a sedere, accogliendo una varietà di attivitàive, tra cui basket, pallavolo, ginnastica e arti marziali.

