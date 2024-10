Il giovane forlivese Fede Crn lancia il nuovo singolo, dove ripercorre i suoi ricordi (Di giovedì 17 ottobre 2024) E' uscito il nuovo singolo del giovane artista forlivese Fede Crn, "Buio su di me". Dopo la pubblicazione dell’ultimo inedito, 10 ex, il promettente liricista forlivese presenta un brano che racconta l’epilogo di una relazione sentimentale esplorando tematiche universali come la separazione Forlitoday.it - Il giovane forlivese Fede Crn lancia il nuovo singolo, dove ripercorre i suoi ricordi Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) E' uscito ildelartistaCrn, "Buio su di me". Dopo la pubblicazione dell’ultimo inedito, 10 ex, il promettente liricistapresenta un brano che racconta l’epilogo di una relazione sentimentale esplorando tematiche universali come la separazione

