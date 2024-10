Ida Platano trova l’amore fuori da Uomini e Donne? Di chi si tratta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ida Platano, una delle dame più chiacchierate di Uomini e Donne, ha fatto uno scacco matto ai rumors che la volevano pronta a tornare nel programma. Dopo mesi di pettegolezzi e aspettative, il colpo di scena arriva dritto dalla sua bocca, o meglio, dal suo profilo Instagram: Ida sembra aver trovato l’amore, e stavolta fuori dai riflettori. Chi sarà mai il misterioso fidanzato? Ida Platano sorprende tutti: una nuova fiamma lontano dalle telecamere Era da tempo che si vociferava di un suo ritorno in pianta stabile nel dating show di Maria De Filippi, ma pare che i sogni dei fan siano stati infranti da una realtà ben più intrigante. Ida ha voluto condividere con i suoi followers un aggiornamento sulla sua vita sentimentale, facendo intendere di vivere un momento dolce e speciale con un uomo fuori dal mondo dello spettacolo. Insomma, sembrerebbe che l’amore, quello vero, sia arrivato. Dilei.it - Ida Platano trova l’amore fuori da Uomini e Donne? Di chi si tratta Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ida, una delle dame più chiacchierate di, ha fatto uno scacco matto ai rumors che la volevano pronta a tornare nel programma. Dopo mesi di pettegolezzi e aspettative, il colpo di scena arriva dritto dalla sua bocca, o meglio, dal suo profilo Instagram: Ida sembra averto, e stavoltadai riflettori. Chi sarà mai il misterioso fidanzato? Idasorprende tutti: una nuova fiamma lontano dalle telecamere Era da tempo che si vociferava di un suo ritorno in pianta stabile nel dating show di Maria De Filippi, ma pare che i sogni dei fan siano stati infranti da una realtà ben più intrigante. Ida ha voluto condividere con i suoi followers un aggiornamento sulla sua vita sentimentale, facendo intendere di vivere un momento dolce e speciale con un uomodal mondo dello spettacolo. Insomma, sembrerebbe che, quello vero, sia arrivato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ida Platano ha trovato l’amore fuori da Uomini e Donne : l’annuncio spiazzante - Anche se Ida non ha detto esplicitamente di essersi fidanzata, il suo sorriso e i suoi occhi hanno parlato per lei. Ecco cosa ha rivelato. La donna è apparsa felice e raggiante ed ha comunicato a tutti i suoi follower una splendida notizia, ovvero, sta frequentando una persona lontano dai riflettori di Uomini e Donne. (Tutto.tv)

Uomini e Donne - Ida Platano sembra aver ritrovato finalmente l'amore : le sue parole su Instagram - L’ex tronista ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano svela sui social: "Sto vivendo un momento speciale!". (Comingsoon.it)

Uomini e donne - Ida Platano si è fidanzata? Arriva un annuncio importante da parte dell’ex tronista - Immagini riferibili ad un weekend intimo che la ex tronista di Uomini e donne potrebbe aver condiviso con il presunto nuovo amore. Tra le foto e i video condivisi via social, Ida Platano é immortalata in un paesaggio dalla bellezza naturale di montagna. L’ex dama del trono over ed ex tronista di recente ha condiviso sui social dei momenti in montagna (precisamente nel week end tra l’11 e il 13 ... (Anticipazionitv.it)