Grande Fratello, Jessica Morlacchi annuncia il ritiro: ecco come avrebbe reagito Alfonso Signorini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sebbene la nuova edizione del Grande Fratello sia iniziata da poco, diversi inquilini stanno manifestando un certo malcontento. Negli ultimi giorni la lente di ingrandimento si è posata su Jessica Morlacchi, la quale ha fatto sapere di essere arrivata al limite della sua avventura. Le continue discussioni con i compagni e soprattutto quella che lei definisce falsità l'avrebbero convinta a ritirarsi nel prossimo appuntamento. A tal proposito Alfonso Signorini è intervenuto sulla questione. Grande Fratello: Jessica Morlacchi si ritira? Cresce la tensione nella casa del Grande Fratello e sembra chiaro ormai che si siano formati i primi gruppetti. Tra discussioni e strategie, Jessica Morlacchi pare sentirsi alquanto fuori luogo nonché lontana dalle dinamiche di gioco.

