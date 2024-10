Gaeta.it - Giudicarie: due truffe via telefono rivelano nuovi metodi ingannevoli

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente ondata diche ha colpito la zona dellemette in evidenza le sofisticate tecniche adottate dai malfattori per ingannare le vittime. Con l’ausilio di moderne tecnologie, i truffatori riescono a imitare l’identità di figure autoritarie, creando situazioni di panico e confusione. L’Arma dei Carabinieri ha divulgato una nota per avvertire la popolazione riguardo a queste frodi e per fornire utili consigli per evitarle. La tecnica dello spoofing Negli ultimi giorni, una donna di oltre quarant’anni è stata bersagliata da un tentativo di truffa che sfrutta la tecnica dello “spoofing“. Questa strategia consente ai truffatori di mascherare il proprio numero difacendolo apparire come quello di una persona o di un ente attendibile.