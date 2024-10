Gender, pro vita famiglia: oltre 400 persone per la testimonianza della Detransitioner Luka Hein a Palermo (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Sono stata ingannata dalla comunità Lgbtqia+, che ai miei disagi da adolescente, alla mia confusione, alle mie paure ha risposto con la dittatura del pensiero unico, con l’unica e sola strada dell’ideologia Gender senza neanche ipotizzare per me alternative o strade diverse da quella della Palermotoday.it - Gender, pro vita famiglia: oltre 400 persone per la testimonianza della Detransitioner Luka Hein a Palermo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Sono stata ingannata dalla comunità Lgbtqia+, che ai miei disagi da adolescente, alla mia confusione, alle mie paure ha risposto con la dittatura del pensiero unico, con l’unica e sola strada dell’ideologiasenza neanche ipotizzare per me alternative o strade diverse da quella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gender - Pro Vita & Famiglia porta in tutta Italia la testimonianza della destransitioner Luca Hein per salvaguardare i ragazzi - Nemmeno io”, organizzato da Pro Vita & Famiglia onlus alla presenza di oltre 300 persone, nonostante si sia resa necessaria la presenza delle Forze dell’Ordine a presidiare il teatro dopo il […]. Il Teatro Italia di Roma ha fatto da cornice a una delle tappe del tour “INGANNATA - Perché nessuno è nato nel corpo sbagliato. (Sbircialanotizia.it)

Il convegno anti-gender in Croazia pagato dall’Ue : la mossa di Meloni per riunire i pro-vita europei - Dal 18 al 20 ottobre si tiene a Dubrovnik, in Croazia, l’European Congress of Families, finanziato con soldi dell'Ue e organizzato da ECR, che punta a riunire la galassia dei conservatori per fare propaganda pro-famiglia e anti-gender. Continua a leggere . Parteciperà all'evento anche la ministra della Famiglia Eugenia Roccella. (Fanpage.it)

Gender - Pro Vita Famiglia : la testimonianza della detransitioner Luka Hein a Roma : "La comunità Lgbt mi ha ingannata. Nessuno nasce nel corpo sbagliato" - Roma, 14 ott. Lo racconta Luka Hein, la detransitioner originaria del Nebraska che in queste settimane sta portando la sua storia in giro per l'Italia con il tour 'Ingannata - Perché nessuno è nato nel corpo sbagliato. "Con questa campagna vogliamo portare la voce della verità nel dibattito italiano, totalmente dominato dall'incauto approccio 'affermativo'"ha spiegato Antonio Brandi, presidente ... (Liberoquotidiano.it)