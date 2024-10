Galatasaray-Roma Femminile 1-6: goleada giallorossa, Spugna vince ancora in Women's Champions League (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Roma Femminile vince per sei a uno contro il Galatasaray nella seconda giornata di Women's Champions League. Una partita senza storia quella ad Istanbul con le ragazze di Alessandro Spugna che dominano l'incontro dall'inizio alla fine. Un punteggio che porta le firme di Cissoko, Giacinti Romatoday.it - Galatasaray-Roma Femminile 1-6: goleada giallorossa, Spugna vince ancora in Women's Champions League Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laper sei a uno contro ilnella seconda giornata di's. Una partita senza storia quella ad Istanbul con le ragazze di Alessandroche dominano l'incontro dall'inizio alla fine. Un punteggio che porta le firme di Cissoko, Giacinti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Galatasaray-Roma 1-6 Champions League calcio femminile in DIRETTA : Corelli trova la sesta rete giallorossa - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Galatasaray-Roma, secondo match del girone A di Champions League di calcio femminile 2024-2025. 73? Fuori Giugliano per la Roma. Sul capovolgimento Glionna cerca gloria con un destro dal limite, soluzione larga. 43 Formazioni sul terreno di gioco, ci siamo! E’ il momento dell’inno della Champions! 18. (Oasport.it)

LIVE Galatasaray-Roma 1-4 Champions League calcio femminile in DIRETTA : Staskova realizza la rete della bandiera per le turche - Roma detonante! 63? Ennesima chance Giugliano, destro alto dal limite. 35 Ecco la classifica del girone A della Champions League femminile dopo la prima giornata. 15? Pur palesando notevoli lacune in fase di costruzione, il Galatasaray prova a rimanere in partita: difende compatto e prova a guadagnare metri nella metacampo offensiva. (Oasport.it)

LIVE Galatasaray-Roma 0-4 Champions League calcio femminile in DIRETTA : poker giallorosso con Giugliano - turche al tappeto - 58? POKER ROMAA, 0-4! Inserimento alle spalle della difesa perfetto di Giugliano che insacca di piattone destro su cross morbido di Haavi dalla sinistra. 34? Non trova profondità il Galatasaray, quasi mai chiamata in causa Staskova, l’ex Juventus e Milan è ingabbiata da Cissoko e Minami. Lione 3, Roma 3, Wolfsburg 0, Galatasaray 0. (Oasport.it)