Fipe giovani, Giuseppe Russo: "Sotto i riflettori: emergenza movida, i flussi turistici e le eccellenze del territorio"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente diConfcommercio Caserta eCampania,, è stato eletto componente del Consiglio Direttivo dinazionale. Resterà in carica per i prossimi cinque anni. ‘Si tratta di un riconoscimento importante all’interno dell’associazione di categoria più rappresentativa d’Italia – dichiara– che consentirà a tutta la provincia di Caserta e anche alla regione Campania di avere maggiore voce sul piano nazionale’. Tante le tematiche legate al mondo dei pubblici esercizi che nei prossimi mesi verranno poste all’attenzione del Consiglio Direttivo e del suo presidente Matteo Musacci. Dalla battaglia contro gli sprechi alimentari all’educazione sulla gestione delle intolleranze. Ma non solo.