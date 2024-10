Festa Cinema Roma, Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla Festa di Roma una storia di calcio ma anche di valori del sud. I Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese”. Servizio di Fabio Falzone Festa Cinema Roma, Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” TG2000. Tv2000.it - Festa Cinema Roma, Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alladiuna storia di calcio ma anche di valori del sud. Iin “Us”. Servizio di Fabio Falzonein “Us” TG2000.

VIDEO | Festa del cinema di Roma - i Manetti bros di prendono il red carpet con “U. S. Palmese” - Una favola calcistica, che trasforma Palmi, un paesino della Calabria, nel teatro perfetto dove “è il sud ha dare riscatto ad un francese”. La "favola calcistica" dei Manetti Bros alla Festa del Cinema. Papaleo: "Fiero di aver interpretato un meridionale che sogna alla grande" Marco e... (Romatoday.it)

Inaugurato “Lazio Terra di Cinema” : Un nuovo spazio per il settore audiovisivo alla Festa del Cinema di Roma - La presenza di esperti e rappresentanti delle istituzioni collaborerà a stimolare dibattiti sulle sfide emergenti, come l’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore. Le troupe giovanili, composte da giovani talenti, riempiranno ruoli diversificati, dal giornalista cinematografico al regista, fino a tecnico del suono e montatore. (Gaeta.it)

