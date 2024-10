Fábregas | Nico Paz ha vissuto momenti di forte emozione ma ha tempo per recuperare

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

Gli spagnoli Cesc Fabregasallenatore di COMEnon era preoccupato per la fatica fisica e mentale accumulataPaceche ha debuttato con Argentinae ha lasciato cadere il giocatore contro cui giocherà Parma In Serie A poiché "haper riprendersi". PerPaz, ex giocatore della Real Madridsono state giornate intense. Viaggiato da Italia A Venezuelae poi a Argentinaa giocare i suoi primi minuti da nazionale dopo un ottimo inizio al Como, guidato da. Ha giocato 18 minuti e ha dato un assistlasciando stupiti Leone MessiQuello Ha elogiato il giovane dopo l'incontro. Paz tornerà a Como (nord) questo giovedì, con solo 48 ore perprima del duello contro il Parma, cosa che non preoccupa il tecspagnolo.