Ilfoglio.it - Eni Award da Mattarella: premiata la ricerca per la transizione energetica

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Progettare e far funzionare edifici con emissioni zero. Stabilire i livelli delle microplastiche per valutare la qualità dell’acqua nei fiumi e nei laghi del Kenya. Sviluppare tecnologie per raffreddare i pannelli fotovoltaici. Sperimentare nuovi modi per trattare le acque reflue separandole da quelle pulite. E’ quello che studiano giovani talenti dell’Africa a cui l’Enidedica una particolare sezione del premio dal 2017. Quest’anno i riconoscimenti sono stati assegnati a Favour Agbajor ed a Nomthandazo Precious Sibiya della Durban University of Technology (Sud Africa), a Petra Kienyiy Chui della Egerton University del Kenya e a Lakhdar Hamidatou della Ecole Nationale Polytechnique de Constantine (Algeria).