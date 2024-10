Donna uccisa a Chiesanuova nel suo negozio: il nipote sospettato si barrica in casa, ma i carabinieri lo prelevano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stamattina una Donna di 54 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco, all’interno del suo esercizio commerciale nella frazione a Chiesanuova in Toscana. Il nome della Donna è Laura Frosecchi, titolare del forno “Da Graziella”, ormai diventato un riferimento stabile per la comunità locale, che spesso si recava in quel posto per fare la spesa. Stando a quanto riportato da La Nazione, gli abitanti sarebbero sconvolti dall’accaduto, soprattutto perché in realtà così piccole si conoscono tutti tra di loro. carabinieri ed operatori del 118 hanno verificato la morte della vittima, dopo aver ricevuto la segnalazione da una cliente che si era recata al forno in mattinata. Dopo i rilievi davanti al negozio, i carabinieri hanno fatto irruzione nella casa del nipote ventiduenne che si era barricato nell’abitazione, arrestandolo. Secoloditalia.it - Donna uccisa a Chiesanuova nel suo negozio: il nipote sospettato si barrica in casa, ma i carabinieri lo prelevano Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stamattina unadi 54 anni è stataa colpi d’arma da fuoco, all’interno del suo esercizio commerciale nella frazione ain Toscana. Il nome dellaè Laura Frosecchi, titolare del forno “Da Graziella”, ormai diventato un riferimento stabile per la comunità locale, che spesso si recava in quel posto per fare la spesa. Stando a quanto riportato da La Nazione, gli abitanti sarebbero sconvolti dall’accaduto, soprattutto perché in realtà così piccole si conoscono tutti tra di loro.ed operatori del 118 hanno verificato la morte della vittima, dopo aver ricevuto la segnalazione da una cliente che si era recata al forno in mattinata. Dopo i rilievi davanti al, ihanno fatto irruzione nelladelventiduenne che si erato nell’abitazione, arrestandolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano Val di Pesa - arrestato il nipote - SAN CASCIANO – Risolto in poche ore il giallo dell’omicidio della 56enne Laura Frosecchi a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa. Sul posto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il giovane è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tutto è successo nella mattinata del 17 ottobre dopo che i carabinieri della locale stazione hanno ricevuto la ... (Corrieretoscano.it)

Donna uccisa a Firenze - arrestato nipote - 15. 37 E' stato arrestato dai Carabinieri, a Chiesanuova (Firenze), il nipote della donna di 54 anni uccisa nel negozio di alimentari di famiglia, dove lavorava. Al passaggio dell'auto che lo portava in caserma, gli abitanti di Chiesanuova lo hanno insultato. . Poi, è scattata l'irruzione per arrestarlo. (Televideo.rai.it)

Donna uccisa a colpi di arma da fuoco in un negozio di alimentari - L’uomo sarebbe ancora armato. Una donna di 59 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un negozio di alimentari. . SAN CASCIANO VAL DI PESA – Dramma a Chiesanuova, frazione collinare di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Il responsabile, secondo le prime indicazioni investigative, potrebbe essere una persona della sua cerchia familiare, un nipote, che si sarebbe ... (Corrieretoscano.it)