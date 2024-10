Tvzap.it - “Don Matteo”, tutte le curiosità di questi 24 anni (a prova di fan)

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Serie tv. Inizialmente prevista per la prima metà del 2024, ma poi rinviata per la trasmissione di alcune partite dell’Europa League, la quattordicesima stagione di “Don” andrà in onda questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, su Rai 1. Per tanti un appuntamento imperdibile, la versione italiana de “La signora in giallo” (Murder, She Wrote) con l’indimenticabile Angela Lansbury. Eh sì, perché nell’immaginario collettivo Don, interpretato perda Terence Hill, non è così lontano dalla perspicace quanto curiosa Jessica B. Fletcher. Due le ambientazioni principali della serie italiana: Gubbio (dalla prima all’ottava stagione) e Spoleto (dalla nona ad oggi), che non fanno sentire la mancanza di Cabote Cove.