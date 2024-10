Disagi sulla Circumvesuviana: treno in avaria costringe passeggeri a camminare sui binari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I pendolari delle linee vesuviane vivono un’altra giornata di difficoltà e malcontento a causa di problemi tecnici su uno dei treni della Circumvesuviana. La situazione ha generato Disagi significativi per gli utenti che utilizzano quotidianamente questa rete per i loro spostamenti, portando a manifestazioni di protesta da parte dei comitati pendolari. L’Ente Autonomo Volturno comunica le cause dell’interruzione, che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’affidabilità del servizio. Problemi tecnici e interruzioni del servizio L’Ente Autonomo Volturno ha emanato una nota ufficiale per informare i viaggiatori riguardo ai gravi inconvenienti sulla tratta Napoli-Sarno. Il problema è scaturito dal treno delle ore 12:22, fermo a Barra, a causa di un guasto al pantografo. Gaeta.it - Disagi sulla Circumvesuviana: treno in avaria costringe passeggeri a camminare sui binari Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I pendolari delle linee vesuviane vivono un’altra giornata di difficoltà e malcontento a causa di problemi tecnici su uno dei treni della. La situazione ha generatosignificativi per gli utenti che utilizzano quotidianamente questa rete per i loro spostamenti, portando a manifestazioni di protesta da parte dei comitati pendolari. L’Ente Autonomo Volturno comunica le cause dell’interruzione, che ha sollevato interrogativisicurezza e sull’affidabilità del servizio. Problemi tecnici e interruzioni del servizio L’Ente Autonomo Volturno ha emanato una nota ufficiale per informare i viaggiatori riguardo ai gravi inconvenientitratta Napoli-Sarno. Il problema è scaturito daldelle ore 12:22, fermo a Barra, a causa di un guasto al pantografo.

Circumvesuviana : disagi sulla linea Napoli-Sarno dopo la pioggia - “È bastata – scrivono – una notte di pioggia per mandare in tilt il servizio ferroviario sulle linee vesuviane gestite da Eav. . Problemi tecnici hanno interessato la linea Napoli-Ottaviano-Sarno, la stessa oggetto di chiusura per diversi fine settimana per lavori di ammodernamento che non hanno evitato i guasti di stamattina. (Anteprima24.it)