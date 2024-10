Quotidiano.net - Crosetto, 'fuga dal Libano minerebbe credibilità Onu'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Voglio che sia chiaro e resti agli atti: non è messa in discussione la nostra partecipazione a Unifil, che proseguirà fino a quando ve ne sarà la necessità e le Nazioni Unite,insieme ai 50 Stati contributori, non decideranno diversamente.Andare via ora non porterebbe alcun beneficio e, forse definitivamente, lastessa delle Nazioni Unite". Così il ministro della Difesa, Guido, nella sua informativa al Senato sui recenti attacchi alle basi Unifil in