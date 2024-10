Crosetto alle Camere: Il Medio Oriente in fiamme, l’Italia sul filo del rasoio (Di giovedì 17 ottobre 2024) La giornata del 17 ottobre si apre con l’informativa del ministro Guido Crosetto al Senato. Lo scenario tratteggiato dal ministro della Difesa non è fatto di sfumature: il Medio Oriente è un barile di polvere da sparo, con le linee rosse ormai ampiamente superate e una crisi umanitaria che cresce a ritmi insostenibili. Crosetto non sceglie giri di parole: “Quella creatasi in Medio Oriente è una crisi gravissima, caratterizzata dal superamento di diverse linee rosse”. Parole forti, dirette, che non lasciano spazio all’ambiguità. Crosetto e l’equilibrio tra difesa e diplomazia Al centro del suo intervento c’è l’equilibrio precario che si gioca tra la difesa legittima di Israele e il rispetto del diritto internazionale. Lanotiziagiornale.it - Crosetto alle Camere: Il Medio Oriente in fiamme, l’Italia sul filo del rasoio Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La giornata del 17 ottobre si apre con l’informativa del ministro Guidoal Senato. Lo scenario tratteggiato dal ministro della Difesa non è fatto di sfumature: ilè un barile di polvere da sparo, con le linee rosse ormai ampiamente superate e una crisi umanitaria che cresce a ritmi insostenibili.non sceglie giri di parole: “Quella creatasi inè una crisi gravissima, caratterizzata dal superamento di diverse linee rosse”. Parole forti, dirette, che non lasciano spazio all’ambiguità.e l’equilibrio tra difesa e diplomazia Al centro del suo intervento c’è l’equilibrio precario che si gioca tra la difesa legittima di Israele e il rispetto del diritto internazionale.

