Crosetto al Senato (con Aula semivuota): “Una fuga dal Libano minerebbe la credibilità dell’Onu” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutti pronti a schierarsi, a favore o contro, quando le piazze si riempiono di bandiere palestinesi. Ma oggi, 17 ottobre 2024, quando il ministro della Difesa, Guido Crosetto, prende la parola per riferire sul Libano, l'Aula del Senato è semivuota. Dov'erano tutti quelli pronti a chiedere o criticare? Si fa prima ad andare sui giornali con una dichiarazione spiccia invece di sobbarcarsi un dibattito nella sede istituzionale tanto spesso invocata? Crosetto rimarca di aver rimandato il viaggio a Bruxelles, dov'era atteso ad un vertice della Nato, proprio per informare il Parlamento. Alle 10.15 sono solo 59 i Senatori in Aula L'articolo Crosetto al Senato (con Aula semivuota): “Una fuga dal Libano minerebbe la credibilità dell’Onu” proviene da Firenze Post. .com - Crosetto al Senato (con Aula semivuota): “Una fuga dal Libano minerebbe la credibilità dell’Onu” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutti pronti a schierarsi, a favore o contro, quando le piazze si riempiono di bandiere palestinesi. Ma oggi, 17 ottobre 2024, quando il ministro della Difesa, Guido, prende la parola per riferire sul, l'del. Dov'erano tutti quelli pronti a chiedere o criticare? Si fa prima ad andare sui giornali con una dichiarazione spiccia invece di sobbarcarsi un dibattito nella sede istituzionale tanto spesso invocata?rimarca di aver rimandato il viaggio a Bruxelles, dov'era atteso ad un vertice della Nato, proprio per informare il Parlamento. Alle 10.15 sono solo 59 iri inL'articoloal(con): “Unadalla” proviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo : Pd chiede a ministri Tajani e Crosetto di riferire in Aula Senato - La richiesta è arrivata per voce del capogruppo Francesco Boccia nel corso della capigruppo di Palazzo Madama. . (Adnkronos) - Il Partito democratico ha chiesto di avere in Aula i ministri della Difesa, Guido Crosetto e degli Esteri, Antonio Tajani, per riferire sulla situazione in Medio Oriente. Roma, 30 set. (Liberoquotidiano.it)