Gaeta.it - Cresce l’attesa per la 51^ edizione della Cronoscalata della Castellana di Orvieto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La 51^si avvicina e le iscrizioni sono in aumento, segno dell'interessente attorno a questo evento di corse montane. In programma dal 25 al 27 ottobre, la competizione umbra rappresenta la Finale Nazionale del Campionato Italiano Velocità Montagna e promette di offrire un weekend ricco di eventi, interagendo perfettamente con la storica città die il suo territorio. Le emozioni saranno assicurate da diverse attività, tra cui la presentazione dei piloti e le gare in diretta streaming. Programma e preparativi per la manifestazione Il weekend orvietano avrà inizio ufficialmente con la presentazione dei partecipanti, che avverrà mercoledì 23 ottobre presso il Comune.