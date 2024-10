Cortisol Face, ovvero sensazione di viso gonfio per stanchezza o stress? La dermatologa spiega cause e rimedi della ritenzione in volto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, TikTok è stato letteralmente invaso da un “tormentone” beauty, la cosiddetta “Cortisol Face” o “Moon Face” tradotto, la sensazione di viso gonfio (come la luna piena). U cruccio comune, pare, avendo totalizzato milioni di visualizzazioni e hashtag sulla piattaforma social, su cui se ne indagano le cause. La prima sarebbe il livello elevati di Cortisolo, l’ormone dello stress. Su TikTok è tutto un cercare e proporre soluzioni rapide alla “Cortisol Face”: si va dai prodotti drenanti agli attivi cosmetici anti-stress. Ma quanto c’è di vero dietro questa tendenza virale? Parola all’esperta. Iodonna.it - Cortisol Face, ovvero sensazione di viso gonfio per stanchezza o stress? La dermatologa spiega cause e rimedi della ritenzione in volto Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, TikTok è stato letteralmente invaso da un “tormentone” beauty, la cosiddetta “” o “Moon” tradotto, ladi(come la luna piena). U cruccio comune, pare, avendo totalizzato milioni di visualizzazioni e hashtag sulla piattaforma social, su cui se ne indagano le. La prima sarebbe il livello elevati dio, l’ormone dello. Su TikTok è tutto un cercare e proporre soluzioni rapide alla “”: si va dai prodotti drenanti agli attivi cosmetici anti-. Ma quanto c’è di vero dietro questa tendenza virale? Parola all’esperta.

