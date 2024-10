Cinque nomi dimenticati che potrebbero schierarsi per l’Inghilterra sotto Tuchel

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-16 23:55:50 Giorni caldissimi in redazione! La notizia è uscita. Thomasguiderà la nazionale inglese dal 2025. Nato in Germania, il 51enne ha grandi successi come capo allenatore, vincendo in particolare la Champions League con il Chelsea nel 2021. Da allora ha allenato il Bayern Monaco, ma si è ritrovato senza lavoro alla fine della stagione 2023-24. Pochi mesi dopo, la Federcalcio ha scioccato la nazione e ha annunciato il regno di, che lo vedrà guidare i Tre Leoni alla Coppa del Mondo del 2026. Si siederà e guarderà mentre Lee Carsley dirigerà le due ultime partite della Nations League a novembre, ma gli daranno una buona possibilità di osservare la sua squadra prima della successione. E mentre Carsley ha optato per alcune scelte coraggiose con gli annunci della sua squadra finora,potrebbe rivolgersi ad alcuni volti familiari il prossimo anno.