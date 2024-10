Cinema e adozione: presentazione del film “Vittoria” con Cassigoli, Kauffman e Moretti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Cinema Oxer di Latina ospita questa sera un evento speciale alle ore 21, dedicato al film “Vittoria“, che affronta le complesse tematiche dell’adozione internazionale. Saranno presenti i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, insieme al produttore Nanni Moretti. La proiezione sarà l’occasione per esplorare i temi profondi e le dinamiche emotive presenti nel film, che si ispira a una storia vera. La trama di Vittoria: un viaggio interiore “Vittoria” racconta la storia di Jasmine, una donna quarantenne che, apparentemente soddisfatta della sua vita, si trova ad affrontare un tumulto emotivo dopo la morte del padre. Jasmine vive a sud di Napoli, ha un marito devoto e tre figli che le vogliono bene, ma è colpita da un sogno ricorrente in cui una bambina le corre tra le braccia, promettendole un senso di completezza e realizzazione. Gaeta.it - Cinema e adozione: presentazione del film “Vittoria” con Cassigoli, Kauffman e Moretti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlOxer di Latina ospita questa sera un evento speciale alle ore 21, dedicato al“, che affronta le complesse tematiche dell’internazionale. Saranno presenti i registi Alessandroe Casey, insieme al produttore Nanni. La proiezione sarà l’occasione per esplorare i temi profondi e le dinamiche emotive presenti nel, che si ispira a una storia vera. La trama di: un viaggio interiore “” racconta la storia di Jasmine, una donna quarantenne che, apparentemente soddisfatta della sua vita, si trova ad affrontare un tumulto emotivo dopo la morte del padre. Jasmine vive a sud di Napoli, ha un marito devoto e tre figli che le vogliono bene, ma è colpita da un sogno ricorrente in cui una bambina le corre tra le braccia, promettendole un senso di completezza e realizzazione.

