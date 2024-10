Chi era Yahya Sinwar, veterano di Hamas e mente dietro l’attacco del 7 ottobre: fu liberato da Israele dopo oltre 20 anni di carcere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un veterano di Hamas, reclutato direttamente dal fondatore del gruppo, Sheik Ahmed Yassin, che lo aveva messo a capo del Majd, l’apparato di sicurezza. La vita di Yahya Sinwar è stata segnata dagli oltre venti anni trascorsi nelle carceri israeliane. liberato in uno scambio di prigionieri, è tornato a Gaza e ha scalato le gerarchie di Hamas, fino a diventare il nuovo leader dopo l’uccisione di Ismail Haniyeh. Considerato la “mente” dietro l’attacco del 7 ottobre 2023, Sinwar è stato ucciso oggi “per caso” dall’esercito di Israele durante un raid su Jabaliya. Sinwar, nato nel 1962 nel campo profughi di Khan Yunis, alla fine degli anni Ottanta si è unito a Hamas, ‘nato’ nel 1987, ed è stato uno dei fondatori del Majd. Ilfattoquotidiano.it - Chi era Yahya Sinwar, veterano di Hamas e mente dietro l’attacco del 7 ottobre: fu liberato da Israele dopo oltre 20 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Undi, reclutato direttadal fondatore del gruppo, Sheik Ahmed Yassin, che lo aveva messo a capo del Majd, l’apparato di sicurezza. La vita diè stata segnata dagliventitrascorsi nelle carceri israeliane.in uno scambio di prigionieri, è tornato a Gaza e ha scalato le gerarchie di, fino a diventare il nuovo leaderl’uccisione di Ismail Haniyeh. Considerato la “del 72023,è stato ucciso oggi “per caso” dall’esercito didurante un raid su Jabaliya., nato nel 1962 nel campo profughi di Khan Yunis, alla fine degliOttanta si è unito a, ‘nato’ nel 1987, ed è stato uno dei fondatori del Majd.

