Caso doping Itia | Su Sinner giudizio indipendente dal profilo del giocatore

"Il processo di gestione dei casi antidoping è complesso e comprendiamo che può essere fonte di confusione comprendere le differenze di esito o le incongruenze percepite nel processo". Così Karen Moorhouse, Ceo dell'Itia (International Tennis Integrity Agency), in un comunicato sul sito dell'agenzia per puntualizzare la decisione presa sul Caso Jannik Sinner, trovato positivo al clostabol e scagionato perché 'No Fault or Negligence' al termine del processo dinanzi alla stessa Itia. "Per essere assolutamente chiari, il processo è definito dal Codice mondiale antidoping, stabilito dall'Agenzia mondiale antidoping e dal Programma antidoping del tennis. Il modo in cui gestiamo i casi – ha aggiunto – non cambia, indipendentemente dal profilo del giocatore coinvolto. Il modo in cui si svolge un Caso è determinato dalle sue circostanze, dai fatti e dalla scienza".

