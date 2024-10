Casal Bruciato, a Villa Fassini nascerà il Centro Nazionale per l'Orientamento (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un Centro Nazionale per l’Orientamento al lavoro sorgerà nel cuore di Casal Bruciato, nel IV municipio di Roma. Più precisamente, i giovani del territorio avranno in Villa Fassini un nuovo punto di riferimento per dialogare con professionisti e manager delle aziende più importanti d’Italia.Il Romatoday.it - Casal Bruciato, a Villa Fassini nascerà il Centro Nazionale per l'Orientamento Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unper l’al lavoro sorgerà nel cuore di, nel IV municipio di Roma. Più precisamente, i giovani del territorio avranno inun nuovo punto di riferimento per dialogare con professionisti e manager delle aziende più importanti d’Italia.Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercoledì nero a Casal Bruciato. Il sottopasso chiuso riapre e una Lamborghini si schianta : due feriti - Il sottopasso era stato riaperto intorno alle 13 di ieri, 9 ottobre, dopo una chiusura di circa 20 ore, per un muro di contenimento ritenuto pericolante. Ma alle 21 si è verificato in via Alberto Bergamini un incidente autonomo. Con il conducente di una Lamborghini Huracan che, per cause in corso. (Romatoday.it)

Da Casal Bruciato a Casal Bloccato : sottopasso chiuso - traffico in tilt - Traffico in tilt a Casal Bruciato. Il sottopasso che interessa via Alberto Bergamini è stato chiuso. Secondo quanto appreso, il motivo è legato a un muro di contenimento pericolante. In attesa della ditta incaricata per il ripristino della situazione, il contesto della viabilità non è stato dei... (Romatoday.it)

Smantellata piazza di spaccio a Casal Bruciato : crack e coca vendute nel locale del Comune occupato - I carabinieri della compagnia Piazza Dante hanno arrestato sei persone accusate di far parte di un'associazione a delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti. La base, in un locale occupato a Casal Bruciato.Continua a leggere . (Fanpage.it)