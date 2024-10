Cambia il senso di marcia in via Pasquale Andiloro a Spirito Santo: attenzione alla nuova segnaletica (Di giovedì 17 ottobre 2024) Massima attenzione alla segnaletica stradale e cautela alla guida per gli automobilisti che, da sabato, si troveranno a percorrere via Pasquale Andiloro nel quartiere di Spirito Santo a Reggio Calabria.Il Comune, infatti, recependo istanze ed esigenze espresse dai residenti e dai numerosi Reggiotoday.it - Cambia il senso di marcia in via Pasquale Andiloro a Spirito Santo: attenzione alla nuova segnaletica Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Massimastradale e cautelaguida per gli automobilisti che, da sabato, si troveranno a percorrere vianel quartiere dia Reggio Calabria.Il Comune, infatti, recependo istanze ed esigenze espresse dai residenti e dai numerosi

