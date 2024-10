Calcio: tentato omicidio Anghinelli, ultrà fermato 'tradito' da moglie e telecamere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - tradito da una confidenza alla moglie e dalle immagini delle telecamere. Contro Daniele Cataldo, uomo di rilievo della curva Sud del Milan fermato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, ci sono anche questi due elementi raccolti, insieme ad altri, dalla procura di Milano che, a lungo, ha dato la caccia ai responsabili dell'agguato avvenuto il 12 aprile del 2019. Se altri sono ancora ricercati, per il tentato omicidio è indagato anche Luca Lucci, presunto mandante, tra gli arrestati dell'inchiesta 'Doppia curva' che ha azzerato i direttivi delle curve milanesi per presunti legami con la criminalità organizzata. Nel decreto di fermo viene dato rilievo a una confidenza fatta alla compagna. Liberoquotidiano.it - Calcio: tentato omicidio Anghinelli, ultrà fermato 'tradito' da moglie e telecamere Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (Adnkronos) -da una confidenza allae dalle immagini delle. Contro Daniele Cataldo, uomo di rilievo della curva Sud del Milanper ildi Enzo, ci sono anche questi due elementi raccolti, insieme ad altri, dalla procura di Milano che, a lungo, ha dato la caccia ai responsabili dell'agguato avvenuto il 12 aprile del 2019. Se altri sono ancora ricercati, per ilè indagato anche Luca Lucci, presunto mandante, tra gli arrestati dell'inchiesta 'Doppia curva' che ha azzerato i direttivi delle curve milanesi per presunti legami con la criminalità organizzata. Nel decreto di fermo viene dato rilievo a una confidenza fatta alla compagna.

