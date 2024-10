Borsa: Milano sopra i 35 mila punti, massimi da cinque mesi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piazza Affari si riporta ai massimi dalla seconda metà maggio, con l'indice Ftse Mib che torna a superare i 35 mila punti in scia all'ottimismo sulla traiettoria dei tassi dopo che la Bce ha confermato che il percorso deflazionistico "è sulla buona strada". Il Ftse Mib sale dell'1,04% a 35.020 punti, dopo aver toccato un massimo a 35.148 in corso di seduta. Quotidiano.net - Borsa: Milano sopra i 35 mila punti, massimi da cinque mesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piazza Affari si riporta aidalla seconda metà maggio, con l'indice Ftse Mib che torna a superare i 35in scia all'ottimismo sulla traiettoria dei tassi dopo che la Bce ha confermato che il percorso deflazionistico "è sulla buona strada". Il Ftse Mib sale dell'1,04% a 35.020, dopo aver toccato un massimo a 35.148 in corso di seduta.

