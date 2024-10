Ilrestodelcarlino.it - Bologna, finiti i lavori per la pista ciclabile sul ponte di san Donato: ecco com’è ora

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Si sono conclusi isuldi San. Il cantiere era partito il 10 luglio con l’obiettivo di creare spazi più ampi, confortevoli e sicuri, rimodulando anche la larghezza delle corsie per il traffico delle auto. Terminati iquindi, sui 400 metri disi è riusciti ad avere unabidirezionale, larga 2,5 metri, rialzata rispetto alla carreggiata e colorata di rosso. Sono state inoltre adeguate le tre corsie per il traffico privato e il trasporto pubblico a una larghezza compresa tra 2,90 metri (per le auto) a 3,50 metri (per il bus). Rimangono i due marciapiedi per i pedoni su ciascun lato del. La realizzazione dellabidirezionale sulè stata creata con l’obiettivo di dare continuità ai percorsi ciclabili su via San, dai viali fino al confine comunale con Granarolo.